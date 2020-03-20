Полезно для печени и сосудов: одессит наладил производство безалкогольного вина

Житейские истории

— За рубежом из обычного вина выпаривают спирт — и получается малоприятный на вкус безалкогольный напиток, — говорит владелец фирмы «Жива сила винограду» Сергей Кавчук из Одессы. — Я выпускаю вино для трезвенников по другой технологии. Она позволяет сохранить как вкус, так и послевкусие вина. Взяв бутылочку моего напитка, человек может участвовать в застолье, не беспокоясь о том, что его будут спрашивать: «Почему ты не пьешь?» Безалкогольное вино мое предприятие выпускает из экстракта, полученного из кожуры и косточек винограда. Закупаю экстракт во Франции. Мое предприятие также изготавливает из винограда целую линейку полезных для здоровья продуктов с витамином Р. Они благотворно влияют на сосуды, нормализуют давление и уровень гемоглобина в крови, способствуют очистке печени от вредных веществ, являются мощным антиоксидантом.

— Как вам пришла идея наладить выпуск такой продукции?

— Прежде я работал в фирме, которая производила подобные товары. Разработал ряд новых продуктов, предложил руководству внедрить их в производство, но получил отказ. Вот и решил открыть свое дело.

— Пришлось брать кредит?

— Нет. У меня были некоторые сбережения, однако основную часть инвестиций составила помощь от государства в размере 200 тысяч гривен, которую я получил как пострадавший от действий «Беркута» во время Революции достоинства. Попал в руки его бойцов как раз перед тем, как они схватили казака Михаила Гаврилюка. Я был свидетелем того, как правоохранители состригли его чуб, издевались над ним. Меня беркутовцы сильно избили, но затем отпустили. И я отправился в Киевскую городскую клиническую больницу № 18, где мне зашили рану.

Когда решил открыть свой бизнес, мне понадобились мощности по разливу продуктов. По этому поводу обратился к Геннадию Закирову, который был тогда директором одного из фармацевтических предприятий. Через некоторое время Геннадий ушел с этой должности и сейчас является моим компаньоном.

— После Чернобыльской катастрофы ученые рекомендовали пить вино, чтобы вывести радиацию. Но если делать это регулярно, то может сформироваться зависимость, — говорит Геннадий Закиров. — Поэтому в конце 1980-х ученые занялись созданием безалкогольного вина специально для чернобыльцев.

Кстати, когда я занялся бизнесом, мне удалось возобновить выпуск препаратов на основе грязи Куяльницкого лимана (находится в Одесской области). В 1947 году академик Владимир Филатов и двое его сотрудников получили государственный патент на технологию получения из этой грязи веществ, которые эффективно способствуют регенерации тканей организма человека. Препараты из любой другой целебной грязи не дают такого лечебного эффекта, как этот. Мы используем его как сырье для производства косметики, гелей для суставов и при варикозе, свечей от геморроя…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о бизнес-леди из Киева Виктории Норенко, которая наладила производство альбомов для рисования и блокнотов из использованных бумажных стаканчиков и коробок из-под соков и молока .

На фото: Сергей Кавчук (слева) и Геннадий Закиров стали компаньонами

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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