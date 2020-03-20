Украина

Как добраться из Киева в Одессу, Харьков или Днепр и сколько это стоит

В связи с введением в Украине карантина из-за пандемии коронавируса и ограничениями в работе общественного транспорта вырос спрос на услуги сервиса BlaBlaCar.

«ФАКТЫ» проанализировали цены на самые популярные направления в Украине.

Поездки из Киева в Одессу и во Львов в основном предлагаются дороже 400 грн. Но есть и предложения дешевле 300 грн, однако эти поездки, как правило, совершаются не из центра города.

Несколько дешевле может обойтись поездка из столицы в Харьков. Но и здесь цены находятся в районе 400 грн, а самый дешевый вариант — 265 грн.

Поездка из Киева в Днепр в плане цен практически не отличается от других популярных маршрутов: средние цены — около 400 грн, а самый дешевый вариант — 270 грн.

Ранее сообщалось, что в Украине активизировались мошенники — наживаются на страхе перед коронавирусом.

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