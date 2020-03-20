Из-за карантина киевский театр Франко показывает спектакли онлайн: что можно посмотреть

Культура и искусство

Киевский Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко позаботился о своих зрителях, вынужденных сидеть дома из-за карантина, и стал транслировать архивные спектакли на своем YouTube-канале). Начало показов, как это заведено в театре, — в 19 часов.

В пятницу, 20 марта, можно посмотреть постановку 1940 года режиссера Гната Юры по пьесе Александра Корнейчука «В степах України». Следующая трансляция запланирована на 23 марта — спектакль, поставленный режиссером Сергеем Смияном в 1970 году по драматической поэме Леси Украинки «Кассандра». 26 марта зрители увидят юбилейный вечер, посвященный 75-летию Богдана Ступки, «Крила. Вечір з Богданом» (был записан в 2016 году). 29 марта будут транслировать «Цар Едіп» Софокла (постановка 2004 года Роберта Стуруа). И 31 марта можно посмотреть «Украдене щастя» Ивана Франко (спектакль поставил Гнат Юра в 1940 году).

В субботу, 4 апреля театр Франка планирует возобновить проведение спектаклей на своей сцене — в афише постановка по роману Ольги Кобылянской «Земля».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в связи с тем, что в стране из-за коронавируса введен карантин и остановлена работа театров по всей стране, некоторые из них организовали бесплатную трансляцию своих спектаклей онлайн. Так, в интернете можно посмотреть постановки Национальной оперетты Украины. Показывает спектакли в сети и Одесский академический театр музыкальной комедии.

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