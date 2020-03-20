Украина

Для эвакуации украинцев из Польши назначили дополнительные поезда: расписание

Из Перемышля отправился четвертый за день спецпоезд с 614 гражданами Украины, которые оказались заблокированными на территории Евросоюза.

Как сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в Facebook, всего 20 марта из Польши эвакуировали 2402 украинцев.

«Еще один рейс из Перемышля запланирован на вечер», — анонсировали в МИД Украины.

Также назначены поезда на 21 марта, билеты на которые можно приобрести исключительно через онлайн-систему «Укрзалізниці»:

поезд № 705/706 — 716/715 (отправление из Пшемысля 13:10, прибытие в Киев — в 22:17);

поезд № 715/716 — 706/705 (отправление из Пшемысля в 15:50, прибытие в Киев — 00:46 22 марта).

Отмечается, что из Киева в Пшемышль поезда отправятся без пассажиров, а обслуживающих поезд стюардов обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.

Напомним, ранее стало известно о дополнительных авиарейсах для эвакуации остающихся за границей граждан Украины.

Также стало известно, сколько украинцев за рубежом находятся на карантине, и также намерены вернуться в Украину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter