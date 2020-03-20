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Для эвакуации украинцев из Польши назначили дополнительные поезда: расписание
Из Перемышля отправился четвертый за день спецпоезд с 614 гражданами Украины, которые оказались заблокированными на территории Евросоюза.
Как сообщила пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в Facebook, всего 20 марта из Польши эвакуировали 2402 украинцев.
«Еще один рейс из Перемышля запланирован на вечер», — анонсировали в МИД Украины.
Также назначены поезда на 21 марта, билеты на которые можно приобрести исключительно через онлайн-систему «Укрзалізниці»:
- поезд № 705/706 — 716/715 (отправление из Пшемысля 13:10, прибытие в Киев — в 22:17);
- поезд № 715/716 — 706/705 (отправление из Пшемысля в 15:50, прибытие в Киев — 00:46 22 марта).
Отмечается, что из Киева в Пшемышль поезда отправятся без пассажиров, а обслуживающих поезд стюардов обеспечили средствами индивидуальной защиты и дезинфекции.
Напомним, ранее стало известно о дополнительных авиарейсах для эвакуации остающихся за границей граждан Украины.
Также стало известно, сколько украинцев за рубежом находятся на карантине, и также намерены вернуться в Украину.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.