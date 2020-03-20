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Украина

Кабмин провел экстренное заседание по противодействию коронавирусу: что решили

20:05 20 марта 2020 724
Кабмин
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Правительство Украины определило перечень лекарств и медицинского оборудования, которые необходимы для противодействия коронавирусу COVID-19. До 19 апреля 2020 года они освобождаются от уплаты ввозной пошлины и НДС.

Как сообщает Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля, закупки, которые необходимы для борьбы со вспышками COVID-19, в условиях неотложности осуществляются без проведения тендеров. Информация о них будет загружаться в электронную систему, что обеспечит прозрачный и контролируемый расход бюджетных средств.

Денис Шмыгаль считает, что измененный порядок проведения закупок позволит оперативно обеспечивать всем необходимым учреждения здравоохранения и другие организации, которые приобщены к мероприятиям по предотвращению распространения COVID-19.

Ранее сообщалось, что в пятницу, 20 марта, в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях ввели режим ЧС.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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