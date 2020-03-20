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Украина

Коронавирус в Украине: эпидемиолог рассказала, когда наступит пик заболеваемости

17:40 20 марта 2020 384
На улице Киева
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Наибольший всплеск пандемии коронавируса ожидается через три недели — об этом заявила эпидемиолог Людмила Мухарская, сообщает Green Post.

«Примерно через 5−6 дней мы вполне можем иметь первую вспышку заболеваемости коронавирусом в Украине. Далее добавим еще приблизительно 2 недели и можем ожидать пик заболеваемости коронавирусом в Украине», — сказала Мухарская.

Она отметила, что единственный выход в борьбе с коронавирусом — максимальная карантинная изоляция.

«Сейчас фиксируются люди, которые уже больны и успели разнести возбудитель, а их нужно находить и лечить еще на начальном этапе инфицирования. Украинцы продолжают массово возвращаться из-за границы. Больных можно определить только через несколько дней после возвращения и то только после того, как они обратились за медицинской помощью. А вирус живет в организме до 14 дней», — объяснила эпидемиолог.

Она также сказала, что здоровым людям нет необходимости носить на улице медицинские маски.

Ранее сообщалось, что в сеть попало шокирующее видео с больными коронавирусом из Италии.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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