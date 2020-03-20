Здоровье и медицина

Ни в коем случае не выходите из дома: доктор Комаровский дал совет тем, кто подозревает у себя коронавирус

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский записал новое видео, в котором сообщил новости о распространении коронавирусной инфекции в мире, а также призвал к полному соблюдению карантинных ограничений. Напомним, ранее он ответил на самые важные вопросы о коронавирусе.

По его словам, количество инфицированных в мире достигло 250 тысяч, погибших — более 10 тысяч, а выздоровевших — 80 тысяч.

Лидерами по количеству больных остаются Китай, Италия (к ней уже приблизилась Испания), Иран.

Сам Комаровский не исключает, что в мире коронавирусом могут быть заражены уже 2,8 миллионов человек, при этом он отвергает мнение о том, что эпидемия прекратится после того, как коронавирусом будут заражены 70−80% населения Земли.

Большинство эпидемиологов считает, что выдохнуть будет можно, когда в течение 28 дней не будет диагностировано новых случаев заболевания, — подчеркивает он.

При этом он призывает:

проводить обязательное обследование на коронавирус всех умерших граждан;

проветривать помещение, где вы самоизолировались;

ни в коем случае не прекращать лечение от гипертонии;

не отказываться от применения ибупрофена до официального подтверждения его неэффективности;

избегать курения вейпов (вызванные ими осложнения могут привести к гибели от коронавируса даже молодых людей).

Напомним, от коронавируса в Украине умерли 3 человека, а режим чрезвычайной ситуации ввели даже в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter