27.37 / 28.28 29.17 / 30.36
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина

Ни в коем случае не выходите из дома: доктор Комаровский дал совет тем, кто подозревает у себя коронавирус

20:11 20 марта 2020 724
Ни в коем случае не выходите из дома: доктор Комаровский дал совет тем, кто подозревает у себя коронавирус
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский записал новое видео, в котором сообщил новости о распространении коронавирусной инфекции в мире, а также призвал к полному соблюдению карантинных ограничений. Напомним, ранее он ответил на самые важные вопросы о коронавирусе.

По его словам, количество инфицированных в мире достигло 250 тысяч, погибших — более 10 тысяч, а выздоровевших — 80 тысяч.

Лидерами по количеству больных остаются Китай, Италия (к ней уже приблизилась Испания), Иран.

Сам Комаровский не исключает, что в мире коронавирусом могут быть заражены уже 2,8 миллионов человек, при этом он отвергает мнение о том, что эпидемия прекратится после того, как коронавирусом будут заражены 70−80% населения Земли.

Большинство эпидемиологов считает, что выдохнуть будет можно, когда в течение 28 дней не будет диагностировано новых случаев заболевания, — подчеркивает он.

При этом он призывает:

  • проводить обязательное обследование на коронавирус всех умерших граждан;
  • проветривать помещение, где вы самоизолировались;
  • ни в коем случае не прекращать лечение от гипертонии;
  • не отказываться от применения ибупрофена до официального подтверждения его неэффективности;
  • избегать курения вейпов (вызванные ими осложнения могут привести к гибели от коронавируса даже молодых людей).

Напомним, от коронавируса в Украине умерли 3 человека, а режим чрезвычайной ситуации ввели даже в Киеве.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Первый случай COVID-19 подтвержден в Харьковской области

Первый случай COVID-19 подтвержден в Харьковской области

Ситуация катастрофическая: обнародованы шокирующие данные о погибших от COVID-19 в Италии

Ситуация катастрофическая: обнародованы шокирующие данные о погибших от COVID-19 в Италии

Олег Плотницкий коронавирус

Чтобы не было поздно: живущий в Италии капитан сборной Украины выступил с заявлением о коронавирусе

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер