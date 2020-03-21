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Украина

"Чрезвычайные меры": стало известно о планах властей ввести режим ЧП на территории всей Украины

6:30 21 марта 2020 95
Украинцы в маске
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В случае массового распространения коронавируса COVID-19, что уже фактически происходит сейчас, власть готова ввести режим чрезвычайного положения на территории всей Украины.

Об этом в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером» заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, это чрезвычайные меры.

«Если мы увидим по динамике, что нам такими ограничительными карантинными мерами не удается остановить развитие вируса (на тот момент было подтверждено 28 случаев) тогда президент и СНБО могут принять решение о введении чрезвычайного положения», — отметил Геращенко.

По его словам, что пандемию коронавируса можно сравнить с эпидемией испанского гриппа в 1918 — 1919 годах.

«Если в мире заболеет миллиард человек, может погибнуть 50−60 миллионов. Если в Украине заболеет 10 миллионов человек могут погибнуть 500−600 тысяч человек», — заявил советник Авакова.

Напомним, что Кабинет министров Украины 20 марта объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Также чрезвычайная ситуация была объявлена в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, где вчера подтвердили первые случаи коронавируса. До этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях — Черновицкой, Житомирской и Киевской. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство может принять решение о введении чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах из-за вспышки коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 23:00 пятницы, 20 марта, в Украине подтвержден 41 случай заражения коронавирусом, три их них летальные. Новые случаи распространения COVID-19 были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях.

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