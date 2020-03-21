Рано умирать: появился сайт, который показывает шансы человека стать жертвой коронавируса

Украина

Пандемия COVID-19 вызвала панику у многих людей. Люди во многих странах мира страдают от переизбытка информации и отсутствия необходимой экспертизы для отделения правдивых научных новостей от фейков создают гнетущее чувство неопределенности.

Невозможно понять, насколько велика угроза патогена именно для конкретного человека.

Сервисов, которые рассчитывают опасность угрозы, в интернете достаточно. Но среди них выделяется один ресурс, который рассчитает шансы каждого человека умереть от коронавируса, — Corona Don’t Panic (прямая ссылка на ресурс — ниже в тексте новости).

Если вы действительно хотите знать эту информацию, нужно ввести возраст, пол и страну проживания. Также нужно отметить наличие в анамнезе диабета, онкологических, сердечно-сосудистых или хронических респираторных заболеваний.

В отдельном поле справа на странице отображаются актуальные данные по числу заболевших, погибших и выздоровевших, а также общий уровень смертности от коронавируса.

Полученный результат затем сравнивается с другими факторами смертности, такими как природные катаклизмы, авиакатастрофы или ДТП.

Так, по версии сайта, если вы 30-летний мужчина без «отягчающих факторов» и проживаете в Украине, то вероятность утонуть для вас три с лишним раза выше, чем шанс умереть от коронавируса: 0,61% против 0,23%.

Если вы хотите ввести свои данные, то нажимайте на эту ссылку и оцените свой шанс погибнуть от коронавируса.

В то же время следует отметить, что Сorona Don’t Panic — скорее юмористический ресурс. На это указывает дисклеймер в самом верху страницы: «Этот сайт противостоит панике вокруг коронавируса. Никто не знает ваш шанс умереть от конкретной угрозы, но, пожалуйста, прекратите покупать туалетную бумагу!«

Тем не менее результаты подсчетов базируются на достоверной научной информации — совместном отчете миссии ВОЗ и китайских властей, который содержит данные о 55 924 лабораторно подтвержденных случаях. Также в методику расчета включены данные смертности по разным странам.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что китайские разработчики создали систему распознавания, которая способна узнавать людей в медицинских масках.

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