27.31 / 28.25 28.92 / 30.33
Киев: +8
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Коронавирус обнаружили у священника на Тернопольщине: что известно об этом мужчине

8:30 21 марта 2020 785
Коронавирус обнаружили у священника на Тернопольщине: что известно об этом мужчине
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Пациентом № 1 с коронавирусом в Тернопольской области стал 57-летний священник. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. Напомним, в соседней Львовской области пациент № 1 может быть уже здоровым.

В настоящее время житель населенного пункта Залищики находится в изоляции, его состояние оценивается как средней тяжести.

После установления всех контактных лиц пациента (у него большая семья) ему может быть рекомендовано самоизолироваться.

На заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 марта ее члены проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуции.

Напомним, что Кабинет министров Украины 20 марта объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Также чрезвычайная ситуация была объявлена в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, где вчера подтвердили первые случаи коронавируса. До этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях — Черновицкой, Житомирской и Киевской. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство может принять решение о введении чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах из-за вспышки коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Пенсионерка в маске

Чрезвычайная ситуация: пенсионерам отменяют льготный проезд, а в поликлиники пускают не всех

Мошенники наживаются на страхах людей перед коронавирусом: украинцев предупредили о преступных схемах

Мошенники наживаются на страхах людей перед коронавирусом: украинцев предупредили о преступных схемах

Эммануэль Агьеманг-Баду

Сестру футболиста итальянской серии А убили выстрелом в спину (фото)

коронавирус в Китае

«Коронавирус, который распространился в Китае, не совсем природного происхождения»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер