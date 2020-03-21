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Коронавирус обнаружили у священника на Тернопольщине: что известно об этом мужчине
Пациентом № 1 с коронавирусом в Тернопольской области стал 57-летний священник. Об этом сообщили в пресс-службе областной администрации. Напомним, в соседней Львовской области пациент № 1 может быть уже здоровым.
В настоящее время житель населенного пункта Залищики находится в изоляции, его состояние оценивается как средней тяжести.
После установления всех контактных лиц пациента (у него большая семья) ему может быть рекомендовано самоизолироваться.
На заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 марта ее члены проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуции.
Напомним, что Кабинет министров Украины 20 марта объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве из-за вспышки коронавируса. Также чрезвычайная ситуация была объявлена в Днепропетровской и Ивано-Франковской областях, где вчера подтвердили первые случаи коронавируса. До этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях — Черновицкой, Житомирской и Киевской. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство может принять решение о введении чрезвычайной ситуации еще в нескольких регионах из-за вспышки коронавируса.
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