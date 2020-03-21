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Умерла социолог Ирина Бекешкина
Фонд «Демократические инициативы» сообщил о смерти своего директора, старшего научного сотрудника Института социологии НАН Украины Ирины Бекешкиной.
По словам коллег, она стала настоящим символом объективной украинской социологии и до последнего проводила опросы, была преисполнена новыми идеями и планами.
Известно, что 4 февраля женщине исполнилось 68 лет. В 2007 и 2008 годах ее включали в список 100 самых влиятельных женщин Украины по версии журнала «Фокус».
Причину смерти в Фонде пока не сообщают.
Примечательно, что в марте 2019 года в интервью «Зеркалу Недели» она заявила, что «пока мы живы, ничего не решено окончательно», назвав эту фразу своим девизом.
Напомним, ранее стало известно о смерти вдовы космонавта Юрия Гагарина, а перед этим ушла из жизни украинская олимпийская чемпионка Татьяна Буракова. Она скончалась на 68-м году жизни.
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