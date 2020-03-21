- 10:53 Война продолжается: в Днепр прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ
- 10:47 Умерла социолог Ирина Бекешкина
- 10:18 «Болезнь протекает в довольно тяжелой форме»: Кулеба рассказал об инфицированном коронавирусом дипломате
- 10:11 Уже в марте безработных в Украине станет на миллион больше, и это далеко не предел, — известный экономист
- 10:05 Коронавирус в Украине набирает обороты: карта распространения COVID-19
- 09:55 Там нужнее? На испанском ТВ показали разгрузку респираторов из Украины
- 09:35 Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили службу скорой помощи и показали, как дезинфицировать руки
- 09:22 Девушки две недели не ходили в салоны красоты: Ида Галич повеселила сеть видео о последствиях карантина
- 09:05 Мошенники наживаются на страхах людей перед коронавирусом: украинцев предупредили о преступных схемах
- 08:53 Сестру футболиста итальянской серии А убили выстрелом в спину
- 08:39 «В Крыму я с ужасом осознала, что руководители России бесстыдно лгут с экрана телевизора»
- 08:30 Коронавирус обнаружили у священника на Тернопольщине: что известно об этом мужчине
Война продолжается: в Днепр прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ (фото)
В Днепр 20 марта прибыл борт с эвакуированными с поля боя на Донбассе ранеными бойцами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook.
«В 20.00 в аэропорт Днепра военным вертолетом эвакуированы двое Защитников. Одно Солнышко с осколочным ранением лицевого черепа, есть ли ранения глаза скажут специалисты областной офтальмологической больницы, в сознании, дышит самостоятельно. Направлен в больницу Мечникова. Другой Защитник с бытовой травмой, направлен в военный госпиталь», — написала она.
Как писали «ФАКТЫ», российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращении огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению, в результате одного из таких обстрелов 19 марта погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
«Болезнь протекает в довольно тяжелой форме»: Кулеба рассказал об инфицированном коронавирусом дипломате
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!