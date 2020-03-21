Украина

Война продолжается: в Днепр прибыл борт с ранеными бойцами ВСУ (фото)

В Днепр 20 марта прибыл борт с эвакуированными с поля боя на Донбассе ранеными бойцами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook.

«В 20.00 в аэропорт Днепра военным вертолетом эвакуированы двое Защитников. Одно Солнышко с осколочным ранением лицевого черепа, есть ли ранения глаза скажут специалисты областной офтальмологической больницы, в сознании, дышит самостоятельно. Направлен в больницу Мечникова. Другой Защитник с бытовой травмой, направлен в военный госпиталь», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращении огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил. К сожалению, в результате одного из таких обстрелов 19 марта погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

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