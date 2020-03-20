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Украина

На Донбассе от пули боевиков погиб украинский военный

1:37 20 марта 2020 46
Украинский воин на Донбассе
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Российско-оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращении огня и обстреливают позиции подразделений Объединенных сил.

К сожалению, в результате одного из таких обстрелов в четверг, 19 марта, Украина потеряла еще одного мужественного защитника: на Луганщине, от враждебного снайперского огня погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении штаба операции Объединенных сил.

«Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина. Такие коварные действия оккупантов не останутся безнаказанными», — добавили в ООС.

В течение дня 19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего один военный получил ранения.

Напомним, что 25 марта в Минске состоится встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Однако из-за коронавируса COVID-19 встреча пройдет онлайн в видеоформате.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале недели российско-террористические войска на Донбассе обстреляли из минометов позиции украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское, ранив двух бойцов Операции объединенных сил (ООС).

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