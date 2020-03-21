Останутся только спецрейсы: в Тернополе остановят общественный транспорт

Украина

В Тернополе, где недавно был обнаружен первый случай инфицирования новым коронавирусом, временно остановят общественный транспорт. Об этом говорится в сообщении Тернопольского штаба по борьбе с коронавирусом в Facebook.

«Остаются только специальные перевозки исключительно для работников медицинских учреждений, аварийных и коммунальных служб, правоохранительных органов и других служб, которые должны обеспечивать жизнь города в условиях карантина», — говорится в сообщении.

Перевозки будут осуществлять по троллейбусным маршрутам № 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 и автобусным маршрутам № 1А, 5А, 6,8,23,25,35, на каждом из которых будет специальная табличка «Специальные перевозки» с красным крестом.

«Спецрейсамы могут воспользоваться лица из вышеупомянутых категорий при наличии специального удостоверения и медицинской маски», — сообщили в штабе.

Как писали «ФАКТЫ», подобные меры были приняты в Киеве, где с 23 марта общественный транспорт будет перевозить только медиков, силовиков, сотрудников продуктовых магазинов и стратегических предприятий. Для всех остальных пользование транспортом до окончания ограничений запрещено.

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