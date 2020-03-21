Украина

В Ивано-Франковской области выявлен второй случай инфицирования коронавирусом: что об этом известно

В закрытом на карантин в связи с пандемией коронавируса Ивано-Франковске зафиксировали второй случай подозрения на COVID-19.

Пациентка, которая вернулась из Франции, находится в инфекционной больнице, ее состояние легкой степени тяжести. Больной не делали искусственную вентиляцию легких, применяли только терапевтическое лечение.

По словам главного санврача области, у женщины отсутствуют клинические симптомы и признаки, по которым можно говорить, что это коронавирусная инфекция, сообщает местное издание «Галка».

Сначала женщина была на самоизоляции. 17 марта у нее поднялась температура и было принято решение о госпитализации. С момента госпитализации и по сегодняшний день пациентка находится в изоляторе, с ней в контакте были двое детей, и отец, которому 65 лет. Все они сейчас находятся в самоизоляции.

По информации издания, в настоящее время в Ивано-Франковске еще 9 пациентов ожидают результатов на коронавирус.

Напомним, 17 марта в больнице Ивано-Франковска от COVID-19 умерла 56-летняя женщина. Женщина заболела 13 марта — у нее были повышенная температура и сухой кашель. За день до смерти у нее началась одышка, и женщину госпитализировали. Среди сопутствующих болезней умершей были ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз и гипертония.

По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай заражения коронавирусом.

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