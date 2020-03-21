- 15:34 Возил туристов за границу: против инфицированного COVID-19 украинца открыли уголовное производство
- 15:12 В Ивано-Франковской области выявлен второй случай инфицирования коронавирусом: что об этом известно
- 15:06 «Хуже любого вируса»: на Волыни дети добивали камнями упавшего на улице мужчину
- 14:57 Останутся только спецрейсы: в Тернополе остановят общественный транспорт
- 14:50 Стоит ли сейчас снимать деньги с депозитов: озвучен важный совет
- 14:47 Бразильский фанат собрал уникальную коллекцию игровых футболок Шевченко
- 14:25 В Киеве копы заломали парня, снимавшего на видео, как они выталкивают "лишних" пассажиров из троллейбуса
- 14:13 Ужесточение карантина в Киеве: Кличко выступил с экстренным обращением
- 14:00 Поставляли комплектующие для военной техники в Россию: в Украине разоблачили преступную схему
- 13:31 Тотальный карантин: Аваков анонсировал ужесточение контроля над украинцами из-за коронавируса
- 13:28 «Действенные народные методы»: Ломаченко показал, как борется с коронавирусом
- 13:20 Под Харьковом военные попали в жесткое ДТП
В Ивано-Франковской области выявлен второй случай инфицирования коронавирусом: что об этом известно
В закрытом на карантин в связи с пандемией коронавируса Ивано-Франковске зафиксировали второй случай подозрения на COVID-19.
Пациентка, которая вернулась из Франции, находится в инфекционной больнице, ее состояние легкой степени тяжести. Больной не делали искусственную вентиляцию легких, применяли только терапевтическое лечение.
По словам главного санврача области, у женщины отсутствуют клинические симптомы и признаки, по которым можно говорить, что это коронавирусная инфекция, сообщает местное издание «Галка».
Сначала женщина была на самоизоляции. 17 марта у нее поднялась температура и было принято решение о госпитализации. С момента госпитализации и по сегодняшний день пациентка находится в изоляторе, с ней в контакте были двое детей, и отец, которому 65 лет. Все они сейчас находятся в самоизоляции.
По информации издания, в настоящее время в Ивано-Франковске еще 9 пациентов ожидают результатов на коронавирус.
Напомним, 17 марта в больнице Ивано-Франковска от COVID-19 умерла 56-летняя женщина. Женщина заболела 13 марта — у нее были повышенная температура и сухой кашель. За день до смерти у нее началась одышка, и женщину госпитализировали. Среди сопутствующих болезней умершей были ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз и гипертония.
По состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтвержден 41 случай заражения коронавирусом.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..