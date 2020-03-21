Украина

Коронавирус в Украине: первый случай зарегистрировали в Луцке

У жителя села Липины (Волынская область) экспресс-тест показал наличие коронавируса COVID-19. Это первый случай заражения в области. О первом зараженном сообщили и в Тернопольской области.

Известно, что житель Липин — известный в Луцке бизнесмен. Он недавно вернулся из Франции. Несколько дней был на самоизоляции. У него был жар и сухой кашель. Об этом сообщил глава департамента здравоохранения Волынской ОГА Игорь Ващенюк, передают «Волинські Новини«

По словам главы Волынской областной инфекционной больницы Руслана Морочковского, экспресс-тест имеет значительный процент погрешности. Окончательно о заражении COVID-19 можно говорить только после проведения лабораторного исследования.

Напомним, в Украине запустили онлайн карту распространения коронавируса. Информация на ней обновляется дважды в день.

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