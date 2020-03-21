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Рынок недвижимости ожидает крах: озвучен прогноз
Стремительно нарастающая пандемия коронавируса и меры принятые украинской властью для ее сдерживания приведут к тому, что рынок недвижимости в нашей стране рухнет. Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил ректор Международного института бизнеса доктор экономических наук Александр Савченко.
Эксперт напомнил, что владельцы недвижимости платят в бюджет очень большие деньги, которые составляют около 25% арендной платы. Эти деньги поступают в местные бюджеты. Два месяца неуплаты не спасет ни малый бизнес, которому разрешили не платить социальные взносы, ни ситуацию на рынке недвижимости.
Напомним, президент Зеленский подписал четыре закона, связанные с эпидемией коронавируса. Одним из них вносятся изменения в Налоговый кодекс и другие законы Украины для поддержки предпринимателей — для них устанавливается ряд льгот.
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