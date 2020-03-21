«Я — продюсер, я умею организовать процесс»: Сивохо признался, чем занимается в СНБО

Украина

Бывший шоумен, а ныне внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо, который оскандалился заявлением о «внутреннем конфликте» на Донбассе, рассказал, почему пошел в политику.

В интервью DW Сивохо заявил, что он как продюсер умеет организовать процесс и привлекать профессионалов, которые будут способствовать успешному процессу. При этом бывший КВНщик уточнил, что он работает на общественных началах, без зарплаты. Советы формулирует, а дело руководства СНБО прислушиваться к ним, или нет.



Он также заметил, что не является экспертом или дипломатом-международником, но у него есть люди, и «они на своем направлении лучшие».



Войну на Донбассе Сивохо называет «гибридной, когда страна-агрессор инициирует и поддерживает внутренний конфликт».



По его мнению, Консультативный совет в Минске, который вызвал бурю негодования в обществе, «уравновесит ситуацию». Потому что, так считает советник, в переговорах будут принимать участие переселенцы как представители со стороны Донбасса.



Напомним, 12 марта ветераны войны Донбассе и активисты «Национального корпуса» сорвали презентацию Национальной платформы примирения и единства, иниицированную Сивохо.



Полиция задержала 15 человек, причастных к срыву презентации. Позже стало известно, что полиция планирует объявить подозрения троим ветеранам за срыв мероприятия Сивохо — Сергею Тамарину, Саше Волкову и Юрию Капле.

Часть представителей фракции «Слуга народа» обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить Сивохо.



Подробнее читайте в материале «ФАКТОВ»: «Парадоксы Сивохо: почему друг Зеленского стал для него фигурой на все случаи жизни».

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