Рада может ввести режим ЧП в Украине: что об этом известно

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В связи с опасностью дальнейшего распространения коронавируса, на всей территории Украины могут ввести чрезвычайное положение. По состоянию на 10 часов утра 21 марта в Украине 41 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19.
О введении ЧП сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на свой источник в парламенте.
По словам источника агентства, внеочередное заседание парламента могут созвать во вторник. А чрезвычайное положение ввести с 24 марта.
«Мне не известно наверняка, но президент говорил на фракции, что да. Если будет внеочередное заседание, то перед тем должно быть решение СНБО. СНБО обращается к президенту с решением, президент — указ, мы — постановление», — цитирует издание слова источника.
В руководстве фракции «Слуга народа» заявили, что ни точная дата заседания, ни повестка дня пока не утверждены.
Напомним, на сегодняшний день режим чрезвычайного положения ввели в Киеве и области, а также в Харьковской области и Харькове, Житомирской и Черновицкой областях.
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