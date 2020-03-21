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Украина

Рада может ввести режим ЧП в Украине: что об этом известно

17:30 21 марта 2020 686
военные
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В связи с опасностью дальнейшего распространения коронавируса, на всей территории Украины могут ввести чрезвычайное положение. По состоянию на 10 часов утра 21 марта в Украине 41 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19.

О введении ЧП сообщает «РБК-Украина», ссылаясь на свой источник в парламенте.

По словам источника агентства, внеочередное заседание парламента могут созвать во вторник. А чрезвычайное положение ввести с 24 марта.

«Мне не известно наверняка, но президент говорил на фракции, что да. Если будет внеочередное заседание, то перед тем должно быть решение СНБО. СНБО обращается к президенту с решением, президент — указ, мы — постановление», — цитирует издание слова источника.

В руководстве фракции «Слуга народа» заявили, что ни точная дата заседания, ни повестка дня пока не утверждены.

Напомним, на сегодняшний день режим чрезвычайного положения ввели в Киеве и области, а также в Харьковской области и Харькове, Житомирской и Черновицкой областях.

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