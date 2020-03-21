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В Харьковской области ввели режим ЧС
В Харьковской области, где COVID-19 обнаружили у жены замглавы Харьковского облсовета, ввели режим чрезвычайной ситуации. Ранее стало известно об инфицированной коронавирусом 37-летней харьковчанке, десять дней назад вернувшейся из Франции.
По решению комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Харьковской облгосадминистрации, режим чрезвычайной ситуации регионального уровня введен на всей территории Харьковской области, включая областной центр, сообщает Телеграм-канал «Харьков1654».
Профильным службам поручили отработать вопрос о полной остановке работы общественного транспорта.
По словам губернатора Харьковщины Алексея Кучера, полиция, медики и объекты инфраструктуры, обеспечивающие жизнедеятельность Харькова и области, будут работать. Решается вопрос подвоза этих людей к предприятиям и учреждениям.
В случае, если эпидемия коронавируса в Харькове будет усиливаться, то в рамках принятого решения, областные власти смогут быстро принимать управленческие меры, не нарушая прав и свобод населения, а также защищая харьковчан.
Напомним, режим ЧС ввели в Киеве. Кроме столицы такие же меры предприняли в Киевской, Житомирской и Черновицкой областях.
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