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В Украину вернется зима: синоптики уточнили прогноз на выходные
Прогнозы синоптиков о похолодании на выходных, 21−22 марта, начинают сбываться. Как сообщили в Украинском гидрометцетре, в субботу, 21 марта, температура воздуха на западе страны снизится до 4−6 градусов, а в Киеве — до 6−8 градусов.
При этом на всей территории Украины возможны осадки — дождь, а порой и сильный дождь со снегом (например, такое предупреждение актуально для Киева).
Исключением станут только левобережные регионы, включая Донбасс, Харьковскую и Запорожскую область, где температура пока останется на отметке 9−11 градусов.
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В воскресенье, 22 марта, станет еще прохладнее — столбики термометров в Киеве опустятся до нуля градусов, а на западе Украины — до минус 1 градуса. Ночью там возможны ощутимые заморозки — до минус 3 градусов.
Похолодает также в Донецкой и Луганской областях (до 4−6 градусов тепла), при этом там также начнутся дожди.
А вот ожидать новой волны потепления, судя по перспективному прогнозу погоды, украинцам придется как минимум до середины будущей недели.
Напомним, народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что апрель начнется с осадков и умеренных температур воздуха. Впрочем, в середине первой декады будущего месяца температура снова начнет расти, а перед Пасхой потеплеет еще больше.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..