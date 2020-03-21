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В Украину вернется зима: синоптики уточнили прогноз на выходные

7:02 21 марта 2020 96
В Украину вернется зима: синоптики уточнили прогноз на выходные
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Прогнозы синоптиков о похолодании на выходных, 21−22 марта, начинают сбываться. Как сообщили в Украинском гидрометцетре, в субботу, 21 марта, температура воздуха на западе страны снизится до 4−6 градусов, а в Киеве — до 6−8 градусов.

При этом на всей территории Украины возможны осадки — дождь, а порой и сильный дождь со снегом (например, такое предупреждение актуально для Киева).

Исключением станут только левобережные регионы, включая Донбасс, Харьковскую и Запорожскую область, где температура пока останется на отметке 9−11 градусов.

Прогноз погоды на 21 марта

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В воскресенье, 22 марта, станет еще прохладнее — столбики термометров в Киеве опустятся до нуля градусов, а на западе Украины — до минус 1 градуса. Ночью там возможны ощутимые заморозки — до минус 3 градусов.

Похолодает также в Донецкой и Луганской областях (до 4−6 градусов тепла), при этом там также начнутся дожди.

Прогноз погоды на 22 марта

А вот ожидать новой волны потепления, судя по перспективному прогнозу погоды, украинцам придется как минимум до середины будущей недели.

Напомним, народный синоптик Владимир Деркач предупредил, что апрель начнется с осадков и умеренных температур воздуха. Впрочем, в середине первой декады будущего месяца температура снова начнет расти, а перед Пасхой потеплеет еще больше.

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