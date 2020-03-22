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Коболева оставили у руля "Нафтогаза", но срезали зарплату и лишили премий
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, чьи заоблачные гонорары вызывали возмущение не только у простых украинцев, но и у руководства страны, еще на 4 года останется на своей должности.
Решение об этом подписал премьер-министр Денис Шмыгаль 20 марта (распоряжение Кабмина № 327-р от 20.03.2020).
«Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» о продлении срока полномочий председателя правления акционерного общества Коболева А. В. с 23 марта 2020 г. по 22 марта 2024 года», — говорится в документе.
Вместе с тем, по данным СМИ, Коболеву снизят зарплату почти вдвое, а также отменят все премии.
Ему также поставили ряд задач — в части увеличения добычи газа в стране и выполнения плана поступлений в бюджет.
Напомним, ранее сообщалось, что руководству НАК «Нафтогаз Украины», а также работникам, которые в Стокгольмском арбитраже отстаивали интересы компании, выплатят на всех 29 миллионов долларов. Это около 700 миллионов гривен премий. В конце 2019 года российский «Газпром» перечислил «Нафтогазу» около 2,9 млрд долларов долга. Поэтому в компании решили выплатить топ-менеджменту премию в размере 1% от этих денег.
Как писали «ФАКТЫ», глава «Нафтогаза» Коболев на вопросы об огромных суммах несопоставимых с уровнем жизни в Украине, заявлял СМИ, что его труд оценивается справедливо наблюдательным советом компании на рыночных основаниях.
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