Спорт

Роналду могут на треть сократить зарплату в «Ювентусе»: в чем причина

Туринский «Ювентус», в котором уже заразились коронавирусом три футболиста, всерьез рассматривает вариант с урезанием зарплат на время карантина самым высокооплачиваемым игрокам. В частности, руководство «Старой Синьоры», как и другие клубы серии А, может уменьшить оклад своих лидеров на 30 процентов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Ранее на подобный шаг пошли французский «Лион» и «Боруссия» из Менхенгладбаха.

Подобные радикальные меры могут коснуться и лидера «Ювентуса» Криштиану Роналду. Как сообщает сайт Sport. es, ежемесячная зарплата португальца в Турине составляет 2,5 млн евро, а из-за урезания Криштиану будет терять по 750 тысяч каждый месяц вынужденного простоя.

Тем временем сам пятикратный обладатель «Золотого мяча» находится на родине, на острове Мадейра, на время карантина закрывшись в собственном семиэтажном доме вместе с семьей. Присоединилась к родным и мать футболиста Долореш Авейру, которая последнее время находилась в больнице после пережитого инсульта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду пережил на Мадейре землетрясение.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter