Украина

На улицы украинских городов на время карантина выведут военных: зачем это нужно

В связи с карантином, направленным на предотвращение распространения в Украине коронавируса, к обеспечению общественного порядка будут привлекать военнослужащих ВСУ. Отметим, на ужесточении карантинных мер настаивал министр внутренних дел Арсен Аваков.

В Минобороны приняли решение выделять личный состав гарнизонов ВСУ для взаимодействия с правоохранительными органами.

«В рамках проведения ограничительно-карантинных мероприятий, введенных с целью предотвращения распространения в Украине коронавирусной инфекции, для поддержания общественной безопасности и порядка, с 22 марта в населенных пунктах и ​​военных гарнизонах начнется совместное патрулирование усиленными нарядами Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины, которые будут действовать в взаимодействия с работниками Национальной полиции и военнослужащими Национальной гвардии», — говорится в сообщении минобороны.

В ведомстве отметили, что личный состав ВСУ, который будет вовлекаться в патрулирование, обеспечат средствами защиты, антисептическими и дезинфицирующими веществами.

Напомним, ранее советник Авакова Иван Варченко предложил карантин растянуть во времени и сделать его тотальным. Пользователи соцсетей увидели в описанном Варченко сценарии полицейское государство, почти Северную Корею. Некоторые считают, что если все предписания советника возьмут на вооружение, то Украина превратится в концлагерь.

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