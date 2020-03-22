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Украина

Заболевший коронавирусом житомирянин считает обвинения в его адрес местью мэра (видео)

14:55 22 марта 2020 559
мужчина
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Инфицированный коронавирусом житомирянин Вадим К. заявил, что его оклеветали — информация о том, что во время распространения инфекции он возил туристов в Австрию, является неправдой.

«С 7-го по 14 марта я, мой товарищ и его 11-летний сын находились в Австрии на курорте Санкт-Антон. 14 марта мы вернулись самолетом авиакомпании Wizz Air рейсом Мемминген — Киев. Никакой группы, друзей, никаких туристов я не возил. Это была частная поездка и нас было из Житомира только трое…14 марта ночью, в 23:30, мы приземлились в Жулянах, на выходе из самолета тепловизором проверяли температуру, она у меня была нормальная, прошли паспортный контроль, получили багаж», — рассказал мужчина.

По его словам, решение о самоизоляции он принял еще за три дня до возвращения и до того, как узнал о своем диагнозе. Он отметил, что по приезду домой он уехал в свой загородный дом, сообщает «Журнал Житомира».

18 марта он почувствовал недомогание, у него повысилась температура, мужчина вызвал врача.

Заболевший утверждает, что информация в СМИ о группах туристов — это фейк, который якобы распространяет в отношении него мэр города.

«Он набирает политические очки и мстит мне за правду», — заявил заболевший, добавив, что в открытом доступе опубликовал доказательства своей поездки.

Напомним, в отношении житомирянина полиция открыла уголовное производство по статье Уголовного кодекса Украины «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений».

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