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Шмыгаль рассказал о планах борьбы с коронавирусом (видео)
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пообещавший недавно компенсировать украинцам расходы на оплату коммуналки, обратился к бизнесу, от которого не зависит жизнедеятельность населенных пунктов, призвав его представителей перейти на дистанционный режим работы или временно приостановить деятельность.
Об этом он заявил в видеообращении в воскресенье, 22 марта.
«Обстоятельства, в которых оказалась Украина да и весь мир, меняют нашу жизнь. Мы должны адаптироваться к новым реалиям, жертвовать привычками на какое-то время, приспосабливаться к новым правилам поведения», — сказал он.
При этом премьер не стал скрывать, что не у дел окажется большое количества украинцев, но пообещал компенсировать их финансовые потери благодаря разрабатываемой программе действий.
По его словам, сейчас ведутся переговоры со странами и международными финансовыми организациями относительно получения помощи.
Также премьер добавил, что будет создан стабилизационный фонд, а параллельно разрабатывается план поддержки экономики.
«Мы создаем стабилизационный фонд. Мы собрали лучших экспертов, ученых, бизнесменов и разрабатываем план поддержки экономики», — сказал он.
Премьер заверил, что Кабмин знает, «куда двигаться» и выразил уверенность в том, что «все будет хорошо» и что мы «совместными усилиями преодолеем корнавирус».
Ранее «ФАКТЫ» писали, что правительство ведет переговоры с рядом стран о помощи Украине в борьбе с коронавирусом, в том числе и о поставке недостающего в стране медицинского оснащения и препаратов.
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