27.49 / 28.24 29.17 / 30.25
Киев: -1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Шмыгаль рассказал о планах борьбы с коронавирусом (видео)

0:27 23 марта 2020 105
Шмыгаль
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пообещавший недавно компенсировать украинцам расходы на оплату коммуналки, обратился к бизнесу, от которого не зависит жизнедеятельность населенных пунктов, призвав его представителей перейти на дистанционный режим работы или временно приостановить деятельность.

Об этом он заявил в видеообращении в воскресенье, 22 марта.

«Обстоятельства, в которых оказалась Украина да и весь мир, меняют нашу жизнь. Мы должны адаптироваться к новым реалиям, жертвовать привычками на какое-то время, приспосабливаться к новым правилам поведения», — сказал он.

При этом премьер не стал скрывать, что не у дел окажется большое количества украинцев, но пообещал компенсировать их финансовые потери благодаря разрабатываемой программе действий.

По его словам, сейчас ведутся переговоры со странами и международными финансовыми организациями относительно получения помощи.

Также премьер добавил, что будет создан стабилизационный фонд, а параллельно разрабатывается план поддержки экономики.

«Мы создаем стабилизационный фонд. Мы собрали лучших экспертов, ученых, бизнесменов и разрабатываем план поддержки экономики», — сказал он.

Премьер заверил, что Кабмин знает, «куда двигаться» и выразил уверенность в том, что «все будет хорошо» и что мы «совместными усилиями преодолеем корнавирус».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правительство ведет переговоры с рядом стран о помощи Украине в борьбе с коронавирусом, в том числе и о поставке недостающего в стране медицинского оснащения и препаратов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Шмыгаль

Шмыгаль рассказал о планах борьбы с коронавирусом (видео)

На улице Киева

Коронавирус в Украине: эпидемиолог рассказала, когда наступит пик заболеваемости

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер