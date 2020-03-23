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Затем следует остановка сердца: ученые выяснили, как наступает смерть при заражении коронавирусом

3:41 23 марта 2020 19
Доктор
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Сравнительно большое число выздоровления людей, зараженных новым коронавирусом (Sars-CoV-2) объясняется тем, что инфекция сравнительно легко переносится 80 процентами пострадавших, у которых палитра симптомов варьируется от едва заметных болей в горле до сильной гриппоподобной инфекции с лихорадкой.

Эти пациенты выздоравливают самостоятельно, в домашних условиях без специальной медицинской помощи, пишет немецкое издание Focus.

Но у 20 процентов зараженных вирус «застревает» в легких и вызывают воспаление, которое требует врачебного вмешательства.

Данные факты были установлены в ходе изучения китайскими учеными данных 191 тяжелобольного пациента в Ухане, из которых 54 человека скончались от последствий спровоцированной им легочной инфекции.

В наиболее тяжелых случаях заболевшие нуждаются в применении интенсивной терапии с использованием ИВЛ.

Наиболее распространенным осложнением, ведущим к смерти при заражении коронавирусом, является пневмония, отмечают специалисты. Для коронавирусной пневмонии характерно сразу двустороннее развитие, охватывающее весь орган. Легкие перестают обеспечивать организм достаточным количеством кислорода. В результате органы, которые не снабжаются кислородом в нужной мере, перестают работать. Таким образом, люди умирают от отказа органов и жизненно важных систем.

«Смертельная пневмония, к которой ведет заражение коронавирусом, похожа на медленное утопление», — сравнили врачи.

Проанализировав протекание инфекции у 191 тяжелобольного пациента, ученые установили: среди скончавшихся смерть наступала в среднем на 19-й день после появления первых симптомов. Средний возраст умерших составлял 69 лет.

«У всех 54 человек, которые умерли, в дополнение к симптомам коронавируса развился сепсис, 38 из них перенесли септический шок. Однако фактическими причинами смерти чаще всего становились остановка дыхания и острая легочная недостаточность. За этим следовала остановка сердца», — рассказали специалисты.

Примечательно, что связь между коронавирусом и осложнениями в работе сердца наблюдалась у пациентов и 8 лет назад, когда произошла вспышка MERS. В этот раз ученые установили, что у некоторых людей, заразившихся новым коронавирусом, в виде первых симптомов также возникали не респираторные осложнения, а сердечно-сосудистые отклонения, такие как сердцебиение и стеснение в груди.

«Сердце может болеть даже у тех инфицированных людей, у которых прежде не было с ним проблем. Чуть менее 12 процентов китайских пациентов, которые умерли от COVID-19, испытали серьезное повреждение или остановку сердца, находясь в больнице, хотя ранее не страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями», — считают исследователи.

Медики подчеркивают: люди с имеющимися сердечными нарушениями особенно сильно подвержены риску смерти при заражении коронавирусом.

«COVID-19 создает повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это бремя может стать слишком тяжелым для людей с сердечной недостаточностью, ишемической болезнью», — предостерегли ученые.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что глава Королевского колледжа семейных врачей, доктор Клэр Герада из Великобритании рассказала, как заразилась COVID-19 и затем смогла самостоятельно излечиться.

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