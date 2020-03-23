Мир

Больше трехсот тысяч: стало известна ситуация с распространением коронавируса в мире

По состоянию на утро понедельника общее количество инфицированных новым коронавирусом SARS-CoV-2 людей в мире превысило 336 тысяч человек.

Такие данные приводит Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

При этом умерли от инфекции более 14 тысяч человек, а выздоровели свыше 98 тысяч человек.

Больше всего на свете смертей зафиксировано в Италии — 5476 человек. В Китае — 3153 человека за все время эпидемии.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Италия, Китай, США, Испания, Германия и Иран.

Еще более страшные цифры приводит сайт wordometer- согласно данным сайта, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 338 тысяч.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Украине лабораторно подтверждены 73 случая заражения коронавирусом COVID-19. За последние сутки подтвердили 20 новых заражений в Киеве и три в Ивано-Франковске. Пришли положительные результаты анализов по трем пациентам из Киевской, Львовской и Черкасской областей. В целом в течение 22 марта подтверждены 26 новых случаев заболевания.

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