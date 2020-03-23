Без молока, яиц и масла: идеальный рецепт пирога в условиях самоизоляции (фото)

Стиль жизни

В Великобритании на фоне паники из-за коронавируса продукты в магазинах разбирают подчистую. Сами британцы говорят, что такого ажиотажа ни в одной стране Европы больше не наблюдается. В связи с этим в соцсетях стал очень популярным рецепт «Водного пирога», который опубликовала кулинарый блогер Андреа Соранидис на своем сайте The Petite Cook.

Для этого пирога, который идеален в условиях самоизоляции, не требуются яйца, сливочное масло и молочные продукты. Нужны лишь шесть ингредиентов — 370 граммов муки, две чайные ложки пекарского порошка-разрыхлителя, 1 чайная ложка экстракта ванили, 80 миллилитров любого растительного масла (сама блогер использует оливковое Extra Virgin), 240 граммов сахара. По желанию, еще 4 столовые ложки порошка какао — если хотите приготовить шоколадную версию. И, как следует из названия, вода — 380 миллилитров. Ее можно, но совсем необязательно, заменить молоком или апельсиновым соком.

Сначала в одной миске смешиваются все «влажные» компоненты — растительное масло, вода и экстракт ванили. Затем в другой миске просеиваются и смешиваются «сухие» — мука, пекарский порошок, сахар, какое. После чего «влажные» медленно добавляют при помешивании в сухие. Хорошо размешивают, чтобы не осталось комков.

Фото thepetitecook.com

Форму для выпечки смазать маслом, вылить смесь и разровнять лопаточкой поверхность пирога. Выпекать около 40 минут, проверяя готовность зубочисткой. Доставать пирог из формы после полного охлаждения. Можно присыпать его сахарной пудрой.

Уроженка Италии Андреа, которая уже десять лет проживает в Лондоне, говорит, что это традиционный итальянский рецепт. И теперь он очень пригодится тем, кто застрял дома на карантине с минимумом продуктов.

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