"Индейский хлеб" из трех ингредиентов: идеальный рецепт в условиях карантина (видео)

Стиль жизни

После «Водного пирога», который готовится из минимального количества продуктов, в соцсетях становится популярным рецепт «Индейского хлеба», для которого требуется всего лишь три основных ингредиента. На него обратила внимание британская пресса. В условиях карантина это просто идеальный выход для тех, кто не может выйти в магазин. Или же, если хлеба на полках попросту не осталось — такая картина часто наблюдается в британских супермаркетах в последнее время.

Рецептом поделился в соцсети Facebook повар и пекарь Брэндон Джонсон из американского штата Южная Дакота. По его словам, такой своеобразный хлеб готовили индейцы племени навахо. Рецепт перешел к Джонсону от его бабушки.

Нужны два стакана муки, одна столовая ложка сливочного или растительного масла и одна столовая ложка пекарского порошка-разрыхлителя. Плюс теплая вода и соль, которые обычно есть в каждом хозяйстве (чайная ложка соли и стакан или стакан с четвертью воды).

Смешать все сухие ингредиенты. Добавить большую часть теплой воды. Размешать и добавить остаток воды — чтобы получилось довольно липкое тесто, как для пиццы. Месить его несколько минут до эластичности. А затем оставить постоять в смазанной жиром миске в течение 30−60 минут.

Разделить на шесть частей и тонко раскатать на посыпанной мукой поверхности — толщиной примерно с тортилью (3−5 мм). Нагреть сковороду до 180 градусов и выпекать на ней лепешку до появления коричневатых пятен. Затем перевернуть и выпекать до готовности.

В комментариях кто-то отметил, что это похоже на индийский рецепт хлеба чапати. «Но мы используем только муку, соль и воду. Жарить на сухой сковородке или на топленом масле гхи», — советует уроженец Индии.

видео aberdeennews.com

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