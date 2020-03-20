Здоровье и медицина

Установить диагноз можно будет прямо на дому: как в Киеве пройти тест на коронавирус

Вскоре киевляне смогут быстро узнать свой диагноз, подтвердив или исключив наличие коронавируса по анализу крови и слюны. В столичной горгосадминистрации пообещали обеспечить семейных врачей и службы скорой помощи соответствующими экспресс-тестами. Тесты пациентам можно будет проводить и на дому. Для этого надо будет лишь связаться со своим семейным доктором.

По словам мэра Виталия Кличко, из резервного фонда городского бюджета выделено 260 миллионов гривен на покупку оборудования, средств защиты для больниц, аппаратов искусственной вентиляции легких (АИВЛ), тест-систем, масок, костюмов для медиков. В столичных больницах уже есть более 300 АИВЛ, половина из которых — в инфекционных отделениях базовых клиник. Также медзаведениям переданы 39 новых машин скорой помощи, оснащенных современным оборудованием, в том числе АИВЛ.

Напомним, что в столице определены семь медучреждений, отвечающих требованиям противоэпидемических мер по противодействию COVID-19, и все учреждения обеспечены экспресс-тестами по выявлению коронавируса. А именно: Александровская клиническая больница, киевские городские клинические больницы №№ 4 и 9, клинические детские больницы №№ 1 и 2, Киевская городская детская клиническая инфекционная больница, Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины.

Экспресс-тестирование на коронавирус осуществляется исключительно по медицинским показаниям, а не по желанию больного. Медики напоминают: если человек почувствовал симптомы ОРВИ, не следует ехать в стационарные отделения и требовать провести экспресс-тест на коронавирус. В первую очередь нужно позвонить семейному врачу, который даст рекомендации. Если не получается связаться со своим доктором, можно позвонить по телефону круглосуточной линии «Совет врача по телефону» 15−83 со стационарного (бесплатно) или по мобильному: 044−235−01−01 (действует тариф оператора). Если после советов вашего врача ситуация не улучшается, вызывайте «скорую», и там решат, нужно ли вас госпитализировать в одно из указанных медучреждений. Там и проведут тестирование на коронавирус.

Кроме того, стало известно, что медикам скорой помощи в Киеве теперь будут помогать волонтеры на мотоциклах. Волонтерско-спасательная организация MotoHelp и Центр экстренной медицинской помощи Киева заключили договор о сотрудничестве. До этого MotoHelp оказывала экстренную домедицинскую помощь пострадавшим в результате ДТП и срочно доставляла донорскую кровь.

Получив информацию от диспетчера «скорой», волонтеры отправятся на место вызова. Они окажут пациенту первую домедицинскую помощь и будут контролировать его состояние до приезда врачей.

В Киеве на сегодняшний день зафиксированы три случая коронавируса. А в целом по Украине статистика неутешительная: по состоянию на утро 20 марта лабораторно подтверждены 26 случаев COVID-19, три из них — летальные. Но никто не знает, сколько на самом деле инфицировано людей, которые могут сами не заболеть, но «поделиться» вирусом с другими.

Поэтому киевлянам еще раз напоминают: сегодняшние ограничения — это не отпуск или каникулы. Следует позаботиться каждому о своем здоровье и окружающих, ограничив перемещение.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, в Украине уже подтвердили первый случай излечения от коронавируса.

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