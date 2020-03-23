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Промывать нос и налегать на чеснок бессмысленно: Супрун развенчала популярные фейки о COVID-19
Употребление в пищу чеснока, промывание носа и употребление большого количества воды хоть и полезно для здоровья, но не убережет человека от заражения коронавирусом. Кстати, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал лук, сало и чеснок «лучшим лекарством от коронавируса».
Очередные мифы о COVID-19 опровергла экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. «Обильное питье воды не поможет „смыть“ коронавирус в желудок или „вымыть“ его из организма. Пить воду — это всегда хорошая идея. Но не следует привязывать все полезные привычки к защите от коронавируса. Ведь пока не существует лекарств против этой болезни, и вода тоже не поможет остановить вирус, который уже попал на слизистую оболочку вашего организма (глаза, рот или нос). Так же вода не способна каким-то образом „вымыть“ коронавирус, как в стиральной машинке. Не поможет и полоскание горла водой (ни теплой, ни подсоленной). Это может действительно успокоить боль в горле, но нет никаких доказательств, что это убьет коронавирус и остановит его проникновения в легкие», — пишет Ульяна Супрун на своей страничке в социальных сетях.
Также она «прошлась» и по другим популярным ныне утверждениям. В частности, о лечебных свойствах чеснока. «Чеснок, лук, витамин С и любые другие витамины не помогают избежать заражения. Чеснок и лук — это полезная пища. Однако, доказательств, что они защитили людей от COVID-19 нет. Также витамин С не способен повысить иммунитет, а употребление дополнительных витаминов или диетических добавок только отбирает ваши деньги. Питайтесь сбалансированно и пейте достаточно жидкости. Но налегать на какой-то один продукт не стоит, сколько бы „шеров“ не собирали посты с такими советами», — добавляет Ульяна Супрун.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», об употреблении лука и чеснока во время пандемии коронавируса говорил и народный артист Украины Павел Зибров, который использует самогон, если под рукой нет антисептика. И внутрь тоже.
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