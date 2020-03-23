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Россиянку задержали в Черногории за попытку посеять "коронавирусную" панику
В городе Тиват (Черногория) полицейские арестовали 35-летнюю гражданку России за распространение в социальных сетях панических сообщений о распространении коронавируса. Кстати, недавно за подобное правонарушение СБУ задержала жителя Одессы.
Российская пресса пишет, что россиянка в Facebook утверждала, что власти Черногории скрывают данные о заболеваемости COVID-19 и смертельных случаях из-за коронавируса. Мол, заболевших уже тысяча, умерли шесть человек, а страну ождает сценарий, хуже итальянского. Женщине инкриминируют попытку посеять панику и спровоцировать беспорядки путем распространения фейковой информации.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Евросоюзе заявили, что фейковые новости о коронавирусе активно распространяют российские медиаресурсы.
Иллюстративное фото из открытых источников.
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