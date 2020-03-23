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Украина

Коронавирус у Вельможного не подтвердился, новых заболевших среди нардепов нет, — Зинкевич

17:08 23 марта 2020 118
Сергей Вельможный
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

У народных депутатов, которые сдали тесты в медпункте Рады, коронавирус не обнаружен. Об этом нардеп Яна Зинкевич сообщает в своем Facebook.

Она отметила, что тесты сдавали также те, кто контактировал с уже выявленными больными либо вернулся из заграничных командировок и поездок.

«Хорошие новости! Все депутаты, помощники и работники аппарата Верховной Рады Украины, которые сдавали тесты 18−20 марта в медпункте Верховной Рады имеют отрицательные результаты теста на коронавирус», — написала Зинкевич.

В результате работа Комитета здравоохранения ВР разблокирована.

«На данный момент есть два депутата с подтвержденным диагнозом коронавирус и еще один с подозрением, и также по последней информации последний тест депутата Вельможного, к счастью, оказался отрицательным», — написала нардеп.

Ранее сообщалось, что Вельможный рассказал подробности своей проверки на коронавирус.

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