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Знаменитая итальянская актриса, бывшая «Мисс Италия» умерла от коронавируса (фото)
В испанской провинции Сеговия в возрасте 89 лет скончалась знаменитая итальянская актриса Лючия Бозе. Об этом сообщил в соцсетях ее сын — известный испанский певец Мигель Бозе. Причиной смерти стала пневмония — вызванная, как пишут испанские СМИ, коронавирусом.
В юности Лючия работала в пекарне в Милане. Карьеру в шоу-бизнесе начала после того, как в 1947 году стала победительницей конкурса «Мисс Италия». Ее кинодедебют состоялся в 1950 году в фильме «Нет мира под оливами». Она снималась в фильмах прославленного режиссера Микеланджело Антониони «Хроника одной любви» и «Дама без камелий», а также у Федерико Феллини в «Сатириконе», в фильме Жана Кокто «Завещание Орфея».
Лючия с 1955 по 1967 год была замужем за испанским матадором Луисом Мигелем Домингином, которому родила сына и двух дочерей.
Внучка Лючии и племянница Мигеля Бозе Бимба Бозе стала моделью и актрисой, но в 2017 году умерла от рака груди в возрасте 41 года.
В 2000 году Бозе осуществила свою давнюю мечту — открыла первый в мире Музей ангелов. В экспозиции музея, расположенного в городке Турегано представлены работы современных художников из разных стран с изображениями ангелов.
Как писали ранее «ФАКТЫ», число умерших от COVID-19 в Испании резко возросло, достигнув 2182 человек. За последние сутки скончались 462 инфицированных коронавирусом.
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