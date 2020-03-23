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На вокзале в Киеве заблокировали поезд из Риги: что происходит (фото, видео)
В Киев прибыл спецрейс поезда «четырех столиц» из Риги, в каждом вагоне которого обнаружили пассажиров с повышенной температурой тела. Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали видео очередей из «скорых» в Александровской больнице Киева, где принимают пациентов с подозрением на коронавирус.
Поэтому, по информации РБК-Украина, из вагонов с 15:45 никого не выпустили.
Железнодорожный вокзал оцеплен полицией.
«Нам сообщили, что двух температурных увезли на тест. Если тест не покажет COVID-19, то нас выпустят. По срокам не ориентируют. С нашего вагона никого, забрали 2 человека со всего поезда в 18 вагонов», — заявил журналистам один из пассажиров поезда.
Выпускать пассажиров из поезда начали только около 20:30.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, как страны Европы ужесточают ограничения в связи с пандемией коронавируса.
Фото РБК-Украина
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