Парижских бездомных расселят в пустующих гостиницах

Мир

В связи с объявленным в Париже карантином большинство столичных отелей пустуют в отсутствие туристов. В связи с этим, как сообщает издание Le Parisien, власти собираются пустить жить в гостиницы бездомных — чтобы они получили возможность самоизолироваться в безопасном месте, снизив риск заражения коронавирусом. Об этом заявил министр по жилищным вопросам Жюльен Денорманди. Номера в отелях будет бронировать город.

Так, уже забронированы 50 номеров в трехзвездочном отеле CIS Paris Kellerman.

Отели группы Accor готовы предоставить около 500 номеров. В каждом поселят по одному человеку — чтобы избежать лишних контактов между людьми.

Между тем число умерших от коронавируса во Франции возросло до 860 человек.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Испании начинают закрывать отели и превращают их во временные больницы.

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