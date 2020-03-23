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Парижских бездомных расселят в пустующих гостиницах
В связи с объявленным в Париже карантином большинство столичных отелей пустуют в отсутствие туристов. В связи с этим, как сообщает издание Le Parisien, власти собираются пустить жить в гостиницы бездомных — чтобы они получили возможность самоизолироваться в безопасном месте, снизив риск заражения коронавирусом. Об этом заявил министр по жилищным вопросам Жюльен Денорманди. Номера в отелях будет бронировать город.
Так, уже забронированы 50 номеров в трехзвездочном отеле CIS Paris Kellerman.
Отели группы Accor готовы предоставить около 500 номеров. В каждом поселят по одному человеку — чтобы избежать лишних контактов между людьми.
Между тем число умерших от коронавируса во Франции возросло до 860 человек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Испании начинают закрывать отели и превращают их во временные больницы.
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