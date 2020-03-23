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В Одессе закончились тесты для диагностики коронавируса
В понедельник, 23 марта, в прямом эфире одного из региональных телеканалов руководитель отдела материнства и детства городского департамента здравоохранения Анна Лунева сообщила о том, что в Одессе закончились тесты на диагностику коронавируса, но их поставку ожидают в ближайшее время.
Речь идет о так называемых экспресс-тестах. В то же время медицинские эксперты отмечают, что наиболее точные тесты — ПЦР, а экспресс-тесты в большинстве случаев, к сожалению, не отличаются объективными данными.
В Одесской области за последние сутки госпитализировано 5 человек с подозрением на COVID-19. Всего в регионе обнаружено 15 человек, у которых возможна короновирусная инфекция. Об этом сообщили в областной администрации.
«14 пациентов находятся в Одесской городской инфекционной клинической больнице. Один человек госпитализирован в городе Сарата», — уточнили в ОГА.
Отмечается, что у 4 пациентов отобраны анализы и направлены в вирусологическую лабораторию Одессы, их проверяют на грипп, ОРВИ и коронавирус.
Глава обладминистрации Максим Куцый сообщил, что до конца дня 23 марта ожидается поставка из Киева первой партии тестов. Если их доставят, то с завтрашнего дня в течение суток одесские медики смогут самостоятельно диагностировать вирус.
По его словам, тесты ПЦР дадут возможность быстро проводить лабораторные исследования в Одессе — быстро узнать, поражен пациент коронавирусом или нет.
Также глава региона сообщил, что с начала пандемии всего было зафиксировано 70 обращений с подозрением на коронавирус от жителей региона. На сегодняшний день было 49 обращений с подозрением, из которых 12 не подтвердились.
Напомним, что в Украину из Китая везут тесты на коронавирус, маски и медоборудование.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что вскоре киевляне прямо на дому смогут быстро узнать свой диагноз, подтвердив или исключив наличие коронавируса по анализу крови и слюны.
Фото www.objectiv.tv
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