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Украина

В Одессе закончились тесты для диагностики коронавируса

21:53 23 марта 2020 417
Экспресс-тест на коронавирус
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В понедельник, 23 марта, в прямом эфире одного из региональных телеканалов руководитель отдела материнства и детства городского департамента здравоохранения Анна Лунева сообщила о том, что в Одессе закончились тесты на диагностику коронавируса, но их поставку ожидают в ближайшее время.

Речь идет о так называемых экспресс-тестах. В то же время медицинские эксперты отмечают, что наиболее точные тесты — ПЦР, а экспресс-тесты в большинстве случаев, к сожалению, не отличаются объективными данными.

В Одесской области за последние сутки госпитализировано 5 человек с подозрением на COVID-19. Всего в регионе обнаружено 15 человек, у которых возможна короновирусная инфекция. Об этом сообщили в областной администрации.

«14 пациентов находятся в Одесской городской инфекционной клинической больнице. Один человек госпитализирован в городе Сарата», — уточнили в ОГА.

Отмечается, что у 4 пациентов отобраны анализы и направлены в вирусологическую лабораторию Одессы, их проверяют на грипп, ОРВИ и коронавирус.

Глава обладминистрации Максим Куцый сообщил, что до конца дня 23 марта ожидается поставка из Киева первой партии тестов. Если их доставят, то с завтрашнего дня в течение суток одесские медики смогут самостоятельно диагностировать вирус.

По его словам, тесты ПЦР дадут возможность быстро проводить лабораторные исследования в Одессе — быстро узнать, поражен пациент коронавирусом или нет.

Также глава региона сообщил, что с начала пандемии всего было зафиксировано 70 обращений с подозрением на коронавирус от жителей региона. На сегодняшний день было 49 обращений с подозрением, из которых 12 не подтвердились.

Напомним, что в Украину из Китая везут тесты на коронавирус, маски и медоборудование.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что вскоре киевляне прямо на дому смогут быстро узнать свой диагноз, подтвердив или исключив наличие коронавируса по анализу крови и слюны.

Фото www.objectiv.tv

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