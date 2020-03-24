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Украина

"Осталось сделать несколько шагов": в НБУ рассказали, что будет влиять на курс гривны в апреле

2:20 24 марта 2020 83
Екатерина Рожкова
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Взлетит ли курс доллара до 35 гривен и больше, зависит от подписания меморандума с Международным валютным фондом и получения этого финансирования.

Такое мнение высказала в эфире одного из первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНН.

«Серьезным фактором, стабилизирующим и не только валютный рынок, а и ожидания внутри страны — это будет подписание меморандума с Международным валютным фондом и получения того финансирования, которое сегодня так нужно бюджету», — сказала Екатерина Рожкова, отвечая на вопрос, что будет влиять на курс гривны в апреле.

Банкир уверена, что чем быстрее удастся совершить указанные шаги, тем быстрее стабилизируется ситуацию и внутри страны, и закроется вопрос финансирования дефицита бюджета, а также дополнительного финансирования потребностей медицины

Она отметила, что МВФ и партнеры подтверждают готовность поддерживать Украину. Для этого осталось сделать несколько шагов, в том числе — Верховной Раде Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалина Георгиева о сотрудничестве Украины с МВФ.

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