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У Зеленского объяснили, почему не намерены вводить чрезвычайное положение
Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила об отсутствии у руководства страны намерения вводить в Украине чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, на чем настаивает руководство Минздрава.
Об этом Ковалив сказала в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, пишет РБК-Украина.
По словам чиновницы, правительство не готово остановить большую часть экономики Украины.
«Когда мы говорим о чрезвычайном положении, 70% нашей экспортной выручки — аграрии и металлурги. Можно ли их остановить? Конечно нет! Можно ли остановить критическую инфраструктуру? Нет! Мы не можем остановить аграрный сектор, это означает, что не можем остановить поставщиков семян, техники, топлива, удобрений. Если идти по такой логике, поймем, что мы не можем остановить большую часть экономики. Ведь не может работать металлургический завод без кокса, без транспорта. Мы не можем порвать в один момент все цепочки, которые работают», — сказала Ковалив.
В то же время, заместитель главы ОП допустила, что динамика распространения коронавируса в Украине может измениться за несколько дней.
«На сегодня с той динамикой с коронавирусом, оснований введения чрезвычайного положения нет. Конечно, ситуация может измениться. На сегодня динамика будет видна в течение следующих нескольких дней или, возможно, недели», — отметила она.
Напомним, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавируса.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что премьер-министр Денис Шмыгаль выступив против введения в Украине чрезвычайного положения, заявив об отсутствии необходимости подобного шага.
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