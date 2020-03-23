Нет необходимости: Шмыгаль прокомментировал введение в Украине чрезвычайного положения

Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль вмешался в заочный спор сторонников и противников введения в Украине чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса, выступив против такой кардинальной меры.

Свои доводы он изложил в эфире телеканала ICTV.

«На данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине. Чрезвычайное положение вводится тогда, когда есть чрезвычайные события. Сегодня развитие коронавируса в Украине достаточно умеренным по сравнению со многими странами Европы», — сказал премьер-министр.

По словам Шмыгаля, в тех областях, где коронавирус появляется после первого заболевшего, вводится состояние чрезвычайной ситуации, Кабмин его утверждает для каждого региона. Пока этих мероприятий достаточно для того, чтобы эффективно управлять, добавил он.

Введение чрезвычайного положения, по словам главы правительства является отдельным решением, которое Кабинет министров предлагает президенту в виде проекта указа президента. И далее Верховная Рада такой указ утверждает.

«На этой неделе так не выглядит, что есть такая потребность вводить чрезвычайное положение в Украине», — добавил глава правительства.

Также Шмыгаль сказал, что на сегодняшний день власть «достаточно оперативно приняла все решения», при этом Кабмин четко ограничил все пути попадания и распространения коронавируса. Это одна из причин, почему динамика является умеренной на сегодняшний день.

В то же время глава правительства допускает, что никто не застрахован от другого развития событий: за последние несколько недель в Украине въехали почти 2 тысячи людей со всего мира. Поэтому ближайшие две недели ситуация может меняться. Но на данный момент власть делает все возможное для того, чтобы максимально ограничить распространения коронавируса.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил информацию о других решениях Кабинета министров. В частности, с 24 марта Украина вводит запрет на осуществление пассажирских авиационных перевозок и закрывает все аэропорты, кроме ГМА «Борисполь».

Также был введен режим Чрезвычайной ситуации в Донецкой, Тернопольской и Черкасской областях.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в эксклюзивном интервью нашему изданию бывший первый заместитель министра внутренних дел (2006 — 2007 гг), генерал-полковник милиции Михаил Корниенко заявил о том, что не видит смысла во введении чрезвычайного положения в сложившейся ситуации. Такой шаг будет необходим в том случае, если резко возрастет количество смертей. Но в любом случае, граждан нужно предупреждать о введении режима ЧП заранее, а не пугая внезапными страшными перспективами.

О том, кто из украинских политиков усиливает свои позиции при вводе ограничительных мер в стране, читайте в материале главного редактора «ФАКТОВ» Ярослава Жаренова.

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