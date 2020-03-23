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Стало известно, что королева Елизавета подарит правнуку Арчи на первый день рождения (фото)

Королева Великобритании Елизавета II, которая вместе со своим мужем принцем Филиппом находится сейчас в самоизоляции в Виндзорском замке, уже приготовила подарок на день рождения своему младшему правнуку — Арчи Харрисону Маунтбеттен-Виндзору. Как сообщает издание Us Weekly, сын принца Гарри и Меган Маркл, которому 6 мая исполнится год, получит от Ее Величества «красивую лошадку-качалку».

У Арчи имеется множество игрушек и книжек с картинками, но подарку прабабушки он, безусловно, будет рад.

Меган и Гарри пока что самоизолировались вместе с Арчи в Канаде. Ранее сообщалось, что они приняли приглашение 93-летней королевы погостить летом в ее шотландском замке Балморал. И обещали взять с собой сына, которого увезли из Великобритании еще в ноябре прошлого года. Однако теперь неизвестно, осуществятся ли планы королевской семьи из-за пандемии коронавируса.

Между тем стало известно, что коронавирус был выявлен у одного из сотрудников Букингемского дворца — еще до того, как эту резиденцию покинула королева. На данный момент сама Елизавета находится в добром здравии.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили службу скорой помощи и показали, как дезинфицировать руки.

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