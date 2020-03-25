27.66 / 28.31 29.59 / 30.50
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Только мука и вода: Джейми Оливер поделился рецептом лапши для карантина (видео)

13:45 25 марта 2020 133
Джейми Оливер
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Знаменитый английский шеф-повар и телезвезда Джейми Оливер создал новую программу на телеканале Channel 4 Keep Cooking and Carry On, в которой будет знакомить зрителей с легкими рецептами с минимальным количеством ингредиентов — специально для карантина. Так, он показал, как готовить домашнюю лапшу, для приготовления которой требуется лишь мука и вода.

Сначала в миску насыпается мука (ее количество зависит от числа людей, на которых вы рассчитываете готовить). Потом постепенно, при размешивании вилкой или ложкой, добавляется вода — не слишком много, до тех пор, пока не сформируется ком теста. Если он получился слишком липкий, значит с водой вы переусердствовали — добавьте еще муки.

Месите тесто пару минут — чтобы оно стало гладким и блестящим. Затем выложите тесто на посыпанный мукой стол и при помощи скалки тонко его раскатайте — до толщины примерно 2 миллиметра.

Густо присыпьте поверхность теста мукой и свободно скатайте в рулет. А затем нарежьте острым ножом на полоски шириной примерно в полсантиметра.

Получившуюся лапшу потрясите руками, чтобы разъединить полоски. Варить в подсоленном кипятке две минуты.

фото и видео Channel4

К лапше можно добавить соус по вкусу — в эконом-версии, из минимума продуктов.

Например, соус карбонара.

Для этого копченый бекон нарезать на кусочки размером со спичку. Поджарить на среднем огне с щепоткой черного перца и небольшим количеством оливкового масла. Если у вас есть яйцо — взбейте его и добавьте горсть пармезана. Если нет — можно использовать воду из-под сваренной лапши, в которую добавьте немного оливкового масла и пармезан. Пармезан, как отмечает Оливер, можно заменить мелко натертым сыром чеддер.

Когда бекон будет хрустеть, снимите его с огня. Добавьте свежесваренную лапшу, подготовленную смесь (с яйцом или без). И жарьте, потряхивая сковородку, на слабом огне.

Или томатный соус.

Очистить и мелко нарезать два зубчика чеснока. Положить чеснок на сковородку, добавив оливковое масло. Можно также добавить перец чили или черные оливки. На сковородку к поджаренному чесноку положить консервированные томаты, предварительно слегка раздавив их. Оставить тушиться. Добавить к лапше.

Ранее «ФАКТЫ» давали также идеальный для условия карантина рецепт «индейского хлеба» и «водного пирога».

Читайте также интервью с Джейми Оливером — Я сделал поварское искусство более демократичным, за что меня не любят шеф-повара.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Леонид Кожара

Экс-главу МИД Кожару задержали по подозрению в убийстве

Инна Макарова в фильме «Девчата»

Ушла из жизни звезда «Девчат» Инна Макарова

полиция

В Украине ввели режим чрезвычайной ситуации: что важно знать

Паспорт Украины

В Донецке переполох: «полиция ДНР» сдает украинские паспорта

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер