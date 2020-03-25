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Только мука и вода: Джейми Оливер поделился рецептом лапши для карантина (видео)
Знаменитый английский шеф-повар и телезвезда Джейми Оливер создал новую программу на телеканале Channel 4 Keep Cooking and Carry On, в которой будет знакомить зрителей с легкими рецептами с минимальным количеством ингредиентов — специально для карантина. Так, он показал, как готовить домашнюю лапшу, для приготовления которой требуется лишь мука и вода.
Сначала в миску насыпается мука (ее количество зависит от числа людей, на которых вы рассчитываете готовить). Потом постепенно, при размешивании вилкой или ложкой, добавляется вода — не слишком много, до тех пор, пока не сформируется ком теста. Если он получился слишком липкий, значит с водой вы переусердствовали — добавьте еще муки.
Месите тесто пару минут — чтобы оно стало гладким и блестящим. Затем выложите тесто на посыпанный мукой стол и при помощи скалки тонко его раскатайте — до толщины примерно 2 миллиметра.
Густо присыпьте поверхность теста мукой и свободно скатайте в рулет. А затем нарежьте острым ножом на полоски шириной примерно в полсантиметра.
Получившуюся лапшу потрясите руками, чтобы разъединить полоски. Варить в подсоленном кипятке две минуты.
фото и видео Channel4
К лапше можно добавить соус по вкусу — в эконом-версии, из минимума продуктов.
Например, соус карбонара.
Для этого копченый бекон нарезать на кусочки размером со спичку. Поджарить на среднем огне с щепоткой черного перца и небольшим количеством оливкового масла. Если у вас есть яйцо — взбейте его и добавьте горсть пармезана. Если нет — можно использовать воду из-под сваренной лапши, в которую добавьте немного оливкового масла и пармезан. Пармезан, как отмечает Оливер, можно заменить мелко натертым сыром чеддер.
Когда бекон будет хрустеть, снимите его с огня. Добавьте свежесваренную лапшу, подготовленную смесь (с яйцом или без). И жарьте, потряхивая сковородку, на слабом огне.
Или томатный соус.
Очистить и мелко нарезать два зубчика чеснока. Положить чеснок на сковородку, добавив оливковое масло. Можно также добавить перец чили или черные оливки. На сковородку к поджаренному чесноку положить консервированные томаты, предварительно слегка раздавив их. Оставить тушиться. Добавить к лапше.
Ранее «ФАКТЫ» давали также идеальный для условия карантина рецепт «индейского хлеба» и «водного пирога».
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