22.94 / 23.26 25.33 / 25.79
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Запуск поездов по Крымскому мосту: пассажиры попали в базы данных "Миротвоца"

12:41 26 декабря 2019 221
Поезд из Санкт-Петербурга в Крым
Инф. «ФАКТОВ»

«Миротворец» пополняет свои базы данными пассажиров поезда, которые приехали из Санкт-Петербурга в аннексированный Крым.

Так, за незаконные поездки в Крым и участие в пропагандистских акциях в «Чистилище» добавили блогера Елену Бардовскую из Нефтеюганска и обозревателя «Российской газеты» Марию Голубкову.

Елена Бардовская

Мария Голубкова

«Просто работаем, просто фиксируем. Тихою сапою», — комментирую свои действия в «Миротворце».

Тем временем министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал запуск железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным Крымом «очередным нарушением РФ территориальной целостности и суверенитета Украины, а также норм международного права».

«43 часа в пути — вопреки здравому смыслу Россия хочет тотального влияния на людей в аннексирована Крыму, такой поезд — чисто идеологический ход. Поэтому нам так важно бороться за каждого украинца, который живет на аннексированной территории. Мы не можем допустить изоляции украинцев с оккупированных территорий, поэтому построили за пару месяцев КПВВ „Чонгар“ и „Каланчак“. Осуждаем и будем бороться на международной арене против очередных инфраструктурных атак агрессора», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поезд из Санкт-Петербурга в Крыму встретила пенсионерка, которая «зацеловала» вагон. Ее «творчество», запечатленное на видео, едко высмеяли в социальных сетях.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трудовая книжка

Теперь работодатель никого не удержит: украинцам объяснили преимущества "электронной трудовой"

Зеленский

У Путина сделали неожиданное заявление о прекращении войны на Донбассе при Зеленском

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Верка Сердючка

Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер