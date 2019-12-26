Запуск поездов по Крымскому мосту: пассажиры попали в базы данных "Миротвоца"

Украина

«Миротворец» пополняет свои базы данными пассажиров поезда, которые приехали из Санкт-Петербурга в аннексированный Крым.

Так, за незаконные поездки в Крым и участие в пропагандистских акциях в «Чистилище» добавили блогера Елену Бардовскую из Нефтеюганска и обозревателя «Российской газеты» Марию Голубкову.

Елена Бардовская

Мария Голубкова

«Просто работаем, просто фиксируем. Тихою сапою», — комментирую свои действия в «Миротворце».

Тем временем министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал запуск железнодорожного сообщения между Россией и аннексированным Крымом «очередным нарушением РФ территориальной целостности и суверенитета Украины, а также норм международного права».

«43 часа в пути — вопреки здравому смыслу Россия хочет тотального влияния на людей в аннексирована Крыму, такой поезд — чисто идеологический ход. Поэтому нам так важно бороться за каждого украинца, который живет на аннексированной территории. Мы не можем допустить изоляции украинцев с оккупированных территорий, поэтому построили за пару месяцев КПВВ „Чонгар“ и „Каланчак“. Осуждаем и будем бороться на международной арене против очередных инфраструктурных атак агрессора», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», поезд из Санкт-Петербурга в Крыму встретила пенсионерка, которая «зацеловала» вагон. Ее «творчество», запечатленное на видео, едко высмеяли в социальных сетях.

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