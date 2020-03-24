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Политика

Тука рассказал, как Путин при помощи "активистов" уничтожает Украину

10:24 24 марта 2020 543
Презентация платформы Сивохо
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Деятельность т.н. украинских «активистов», требующих «прекратить войну» с российским агрессором, лишь усиливает противника. Об этом в своем новом блоге заявил бывший заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

По его данным, российские «кураторы» Донбасса создали целую сеть «неправительственных организаций», которые даже использовали украинскую символику, однако сосредоточились на давлении именно на украинскую сторону.

Самым ярким примером такой организации, по словам Туки, является созданное нардепом от «Оппозиционного блока» Натальей Королевской движение «Женщины за мир».

«И хотя она могла бы организовать свои акции в Москве, на Красной площади, она устраивает шабаши в Украине», — подчеркнул Тука.

Основное же внимание он сосредоточил на деятельности внештатного советника секретаря СНБО Сергея Сивохо, обратив внимание, что среди его сторонников, нет настоящих патриотов Донбасса — Владимира Жемчугова, Станислава Асеева и тех, «кто не бежал от войны».

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По мнению Туки, подобная «миротворческая» деятельность является примером «гибридной» агрессии против Украины. Ведь вместо требований к Кремлю такие «активисты» и «миротворцы» выдвигают требования к Киеву, подрывают доверие к власти, и оказывая давление на нее же.

Напомним, ранее в интервью «ФАКТАМ» Георгий Тука подтвердил опасность того, что на фоне пандемии коронавируса 25 марта в Минске могут подписать окончательное решение о создании Консультационного совета. Тогда Россия может обрести статус не участника конфликта, а наблюдателя, а представители так называемых «ДНР» и «ЛНР» станут полноправными переговорщиками.

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