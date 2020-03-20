Украина

В СМИ и соцсетях появляются инсайды о том, что в МВД под предлогом борьбы с коронавирусом инициировали изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которые могут существенно ограничивать права человека и превратить Украину в полицейское государство. Люди опасаются, что уголовная ответственность за «заражение особенно опасной или опасной инфекционной болезнью», «уклонение от лечения, если это повлекло тяжкие последствия», «самовольное оставление места обсервации», «сокрытие или искажение сведений о заболеваемости инфекционными болезнями» превратятся в драконовские нормы, которые будут использоваться для борьбы с активистами, разгонов протестов, незаконных задержаний граждан, обысков и прочего. О возможных нововведениях «ФАКТЫ» побеседовали с бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгием Тукой.

— Георгий Борисович, сейчас власть предприняла беспрецедентные меры, чтобы как-то противостоять эпидемии. Судя по всему, в ближайшем будущем эти меры только ужесточат. Однако пассионарная часть общества считает, что Украина в итоге имеет все шансы превратиться в полицейское государство.

— Понимаю действия власти. Одновременно с этим согласен с теми, кто испытывает, мягко говоря, чувство тревоги по этому поводу. Однако меня больше настораживают не те меры, которые предпринимает государство, чтобы каким-то образом нивелировать возможные последствия распространения этой заразы (сейчас подавляющее большинство стран поступает так же), а заявление президента Зеленского о том, что он все-таки намерен проталкивать через парламент достаточно неоднозначный законопроект о земле (который не получил особой поддержки в нашем обществе). Желание главы государства именно в такой непростой момент имплементировать в законодательство свои идеи настораживает любого вменяемого человека.

Безусловно, сколько людей столько и мнений. Многие справедливо говорят, что сейчас не время для массовых акций, так как Украина стоит на пороге эпидемии. Но считаю, что нынешняя власть, воспользовавшись карантином (а никто не знает, как долго он может продлиться), своими действиями может вообще лишить нас государства. Поэтому для меня выбора нет. Если правящая компания пойдет на подобные шаги, активистов никакой коронавирус не остановит.

— Все чаще раздаются реплики, что министр внутренних дел Аваков, прикрываясь благими намерениями и используя такой сложный момент, будет стремиться перетянуть одеяло на себя и стать де-факто первым лицом в государстве.

— Действительно, в прессе появилась информация, что премьер-министр Шмыгаль на днях якобы поручил Минюсту разработать и внести в Раду проект закона «о транзите власти» на случай недееспособности президента, парламента или правительства в условиях эпидемии коронавируса. Я не готов разделить с обществом тревогу из-за такого предложения.

— В то же время Аваков якобы заявил, что в исключительных случаях речь должна о идти о делегировании полномочий именно правительству. И их совершенно не смущает, что для этого нужно внести изменения в Конституцию.

— Думаю, что пока это не несет угрозу безопасности государства. Давайте, когда появится законопроект, внимательно изучим текст, чтобы делать какие-то выводы. А по слухам (что на самом деле говорили Шмыгаль и Аваков?) делать умозаключения не берусь.

С другой стороны, давайте будем честными, в том числе перед самими собой. Арсен Аваков — один из немногих силовиков, который по уровню компетентности соответствует занимаемой должности. Если уж что-то архисложное случится, я, ни минуты не сомневаясь, дал бы дополнительные полномочия ему, но никак не главе СБУ или Минобороны.

— 25 марта в Минске, возможно, подпишут окончательное решение о создании Консультационного совета. В итоге Россия может обрести статус не участника конфликта, а наблюдателя, а представители так называемых «ДНР» и «ЛНР» станут полноправными переговорщиками, что, на мой взгляд, полный нонсенс.

— К сожалению, такая угроза есть. Если честно, вот этот шаг Зеленского и Ермака меня беспокоит намного больше, чем делегирование полномочий. С одной стороны, тешу себя призрачной надеждой, что в связи с эпидемией заседание не состоится. С другой, готов предпринимать любые шаги и ходить на любые акции протеста, чтобы предотвратить подобное предательство. Иного слова не подберу.

Одновременно с этим не могу не сказать, что искренне уважаю и передаю поклон тем депутатам от фракции «Слуга народа», которые открыто потребовали, чтобы Сивохо лишился своей должности советника секретаря СНБО.

Мы с компетентными в этих сферах людьми анализировали возможные последствия создания этого Консультационного совета. Нас больше интересовало, каким образом, если решение будет официально подписано, отмотать все назад. Пришли к выводу, что это будет крайне тяжело.

К тому же надо понимать, что в процесс моментально включатся и пропутинские силы (посмотрите, как активизировались Сивохо, Медведчук, тот же Клименко), и чисто прагматические европейцы, которые точно будут аплодировать этой структуре. Им же плевать на будущее нашего государства, для них главное — решение своих проблем, в том числе снятие санкций с Российской Федерации, потому что это негативно сказывается на их бизнесе.

— И вот как выстоять в такой ситуации?

— Ни секунды не сомневаюсь в том, что мы выстоим, хотя борьба будет крайне тяжелая.

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