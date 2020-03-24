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ФСБ угрожает убийством бывшему охраннику Яроша
В России сотрудники ФСБ угрожают убийством украинцу Александру Шумкову — бывшему охраннику командующего Украинской добровольческой армии Дмитрия Яроша. Напомним, что украинца задержали еще летом 2017 года — его похитили и вывезли в Россию, где обвинили в участии в «экстремистской организации».
Об угрозе жизни Шумкова сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова, по словам которой к украинцу уже длительное время применяется физическое и моральной давление со стороны ФСБ. «Его заставляют давать ложные показания против другого гражданина Украины по сфабрикованному уголовному делу, а в случае непредоставления таких свидетельств угрожают тем, что он никогда не вернется на родину живым», — сообщает Денисова.
По ее информации, администрация исправительной колонии, где содержат Александра Шумкова, не разрешает ему отправлять и получать письма от родных.
«Требую от Уполномоченного по правам человека в РФ срочно обеспечить соблюдение прав Александра Шумкова — прекратить физическое и психологическое давление на гражданина Украины и обеспечить ему возможность контактировать с внешним миром, в том числе осуществлять переписку и звонить по телефону», — добавляет украинский омбудсмен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре 2018 года Александра Шумкова приговорили к четырем годам колонии
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