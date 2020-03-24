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Ажиотаж в магазинах: Супрун рассказала, как хранить крупы и чем полезны каши
Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, ранее объяснившая, почему промывание носа и употребление чеснока не убережет от коронавируса, дала советы украинцам, которые в период карантина запаслись солидным количеством круп.
«Закупки гречки, соли, спичек, а на теперь еще и туалетной бумаги, стали символом ожидания сложных времен. Делать умеренные запасы — это разумный шаг, но важно, чтобы он не способствовал опустошению полок и скупке годового запаса гречки. Кроме того, хорошо есть различные крупы. Почитайте об их питательные свойства, способах приготовления и хранения», — пишет Ульяна Супрун на своей страничке в соцсетях.
Она, в частности, напоминает, что крупы бывают рафинированными и цельнозерновыми. В последних, даже если они измельчены, сохраняются все компоненты семян — эпидермис (то, что мы называем отрубями), зародыш и крахмалистый эндосперм. А в рафинированном зерне остается только эндосперм — крахмал без особых «бонусов».
«Это — тот случай, когда больше технологий в производстве означает рост цены и потерю питательной ценности. Поэтому отдавайте предпочтение цельнозерновым злакам — их ежедневное потребление является важной частью профилактики хронических болезней (атеросклероза, диабета II типа) и улучшения состояния людей с такими заболеваниями», — отмечает экс-министр и делится некоторыми секретами приготовления каш.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Ульяна Супрун заявляла, что сейчас не существует доказательств того, что животные могут быть носителями SARS-CoV-2, или же человек может передать вирус своему любимцу.
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