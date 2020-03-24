Украина

"Слуги народа" жутко оконфузились после возвращения из Давоса

Народные депутаты от монобольшинства, побывавшие на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2020, сфальсифицировали отчеты о поездке.

Доказательства фальсификации представили журналисты программы «Схеми».

Они сравнили два отчета, поданные в аппарат Рады народными депутатами Роксоланой Пидласой и Дмитрием Наталухой, и обнаружили, что обое встречались в Давосе с легендарным британским музыкантом, вокалистом группы The Cure Робертом Смитом, хотя на самом деле на Форуме был его тезка — бизнесмен и миллиардер.

Справедливости ради, именно его в своем отчете упомянула коллега Пидласой и Наталухи — Евгения Кравчук.

Интересно, что и Пидласа, и Наталуха списали информацию о музыканте Роберте Смите из Википедии.

Напомним, 50-й Всемирный экономический форум в Давосе состоялся в январе 2020 года и собрал более 3000 лидеров из сотни стран. Форум посвятили вопросам будущего планеты, климатических изменений, а также вопросам образования. На форуме выступил и президент Украины Владимир Зеленский.

Подробнее читайте в статье «Кремлевские сантехники, „наезд“ Трампа и спецзаявление Зеленского: как проходит форум в Давосе».



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