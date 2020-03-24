Деньги

В Украине ввели почасовую оплату труда медиков, некоторым повысят зарплату в три раза

Кабмин утвердил предложение Минздрава о почасовой оплате труда медиков, работающих с пациентами, которые заражены коронавирусом. Об этом сообщает Укринформ.

«Подобное предложение не только обсуждалось, но и было одобрено вчера членами правительства на внеочередном заседании Кабинета министров. Все члены Кабинета министров поддержали инициативу Ильи Емца о введении почасовой оплаты для врачей и медицинского персонала, работающих именно с пациентами, больными коронавирусом. Сейчас мы можем говорить о том, что врачи почувствуют поддержку государства не только на словах, но и делами», — сказал представитель министра здравоохранения Украины Артем Дехтяренко.

По его словам, что зарплата некоторых медиков возрастет в три раза.

Ранее сообщалось, что в Одессе подошли к концу тесты для диагностики коронавируса.

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