- 18:25 Киевляне присоединились к мировому флэшмобу, спев из окон дома гимн Украины
- 18:21 "Сходил за хлебушком": Дмитрий Комаров экипировался для выхода в свет
- 18:13 В Украине ввели почасовую оплату труда медиков, некоторым повысят зарплату в три раза
- 17:56 В Раду внесли закон, запрещающий возвращать экс-владельцам национализированные банки
- 17:51 «Папочки призывают»: звезды шоу-бизнеса выступили с «карантинным» обращением к поклонникам
- 17:46 В Днепре останавливают общественный транспорт: подробности решения
- 17:25 В Киеве такси снесло женщину с ребенком: первые подробности, фото и видео с места ЧП
- 17:22 Невеста Виктора Павлика рассказала об угрозах от родного отца
- 17:18 Щенок перепугал хозяина, инсценировав свое «кровавое убийство»
- 17:01 «Дедушка в смешном комбинезоне»: фото Путина в респираторе насмешило сеть
- 16:54 Ушел из жизни знаменитый украинский оперный певец Анатолий Мокренко
- 16:52 Стало известно, как во время карантина будут выплачивать больничные
В Украине ввели почасовую оплату труда медиков, некоторым повысят зарплату в три раза
Кабмин утвердил предложение Минздрава о почасовой оплате труда медиков, работающих с пациентами, которые заражены коронавирусом. Об этом сообщает Укринформ.
«Подобное предложение не только обсуждалось, но и было одобрено вчера членами правительства на внеочередном заседании Кабинета министров. Все члены Кабинета министров поддержали инициативу Ильи Емца о введении почасовой оплаты для врачей и медицинского персонала, работающих именно с пациентами, больными коронавирусом. Сейчас мы можем говорить о том, что врачи почувствуют поддержку государства не только на словах, но и делами», — сказал представитель министра здравоохранения Украины Артем Дехтяренко.
По его словам, что зарплата некоторых медиков возрастет в три раза.
Ранее сообщалось, что в Одессе подошли к концу тесты для диагностики коронавируса.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...