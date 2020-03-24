27.51 / 28.30 29.46 / 30.48
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

В Украине ввели почасовую оплату труда медиков, некоторым повысят зарплату в три раза

18:13 24 марта 2020 154
Медики
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Кабмин утвердил предложение Минздрава о почасовой оплате труда медиков, работающих с пациентами, которые заражены коронавирусом. Об этом сообщает Укринформ.

«Подобное предложение не только обсуждалось, но и было одобрено вчера членами правительства на внеочередном заседании Кабинета министров. Все члены Кабинета министров поддержали инициативу Ильи Емца о введении почасовой оплаты для врачей и медицинского персонала, работающих именно с пациентами, больными коронавирусом. Сейчас мы можем говорить о том, что врачи почувствуют поддержку государства не только на словах, но и делами», — сказал представитель министра здравоохранения Украины Артем Дехтяренко.

По его словам, что зарплата некоторых медиков возрастет в три раза.

Ранее сообщалось, что в Одессе подошли к концу тесты для диагностики коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Дмитрий Комаров

"Сходил за хлебушком": Дмитрий Комаров экипировался для выхода в свет (фото)

Путин в больнице

«Дедушка в смешном комбинезоне»: фото Путина в респираторе насмешило сеть (видео)

Трамвай

В Днепре останавливают общественный транспорт: подробности решения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер